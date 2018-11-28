Жена игрока Динамо шокировала горячим фото в компании обнаженных мужчин

-
"Шахтер разбил мечту Хоффенхайма". Немецкие СМИ восхищаются ярким матчем и рассказывают о разъяренном НагельсманнеЛига чемпионов — 11:20 765
-
Мораиш покинул КарпатыУкраина — 10:58 267
-
Хоффенхайм – Шахтер: Фонсека берет пример с Шевченко, поэзия от лучшего игрока дня в ЛЧ и благодарность Зинченко и КоЛига чемпионов — 03:30 5121
-
Хоффенхайм – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матчаЛига чемпионов — 01:03 15441
-
Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в УкраинеЛига Европы — 27 нояб 534