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Жена игрока Динамо шокировала горячим фото в компании обнаженных мужчин

10:20 627 Читати українською
Жена игрока Динамо шокировала горячим фото в компании обнаженных мужчин
Ирина Морозюк

Жена защитника Динамо Николая Морозюка Ирина поделилась неоднозначным фото.

Ирина Морозюк в социальной сети Инстаграм опубликовала очередную провокационную публикацию.

Жена футболиста Динамо размышляет над тем, что такое понятие "нормальности". Что скажете?

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Всем привет , давайте поговорим о понятии нормальности . . В последнее время часто критикуют молодых певцов типа @sayonaraboy , @egorkreed , кричат про аморальность текстов , отменяюсь концерты и т.д. Сотни комментариев о том как из-за этого страдают наши дети от текстов песен и от неформального внешнего вида публичных людей. . Для меня вообще очень странно , как такое может влиять на человека. Если ты уверен в себе , со своей четкой точкой зрения и т.д. то любая пропаганда со стороны чужих людей , не может как то серьезно на тебя влиять .Очень много чего зависит от воспитания , но так же и от самого человека. Сколько случаев , когда родители алкаши , а дети доктора наук и наоборот. Родители умные , талантливые , а дети дебилы. . Хорошо , возьмём шансон который звучал по радио и магнитофонах с самого детства .Большинство выросло слушая тексты про зону и купола .. и? так почему же я ещё не Сонька - золотая ручка? . Тату -это зло , увеличенная грудь и губы- это уродство , пластика любой части тела - это в общем беспредел и много другого. У меня вопрос : а кто ставит рамки нормальности ? Кто тот человек , который решил , что нормально , а что нет ? . Давайте разберёмся? Часто вы встречаете фото , на котором обычная девушка , которая не делала никаких манипуляций со своим телом и там комментарии : «фууу, безгубая уродина» или « да нарасти Ресницы мыша» , а ещё « ахахаха.. плоска-доска» ? Нет -я ни разу такого не встречала . А может вы видели группировку татуированных людей , которые пишут «какой ужас, на этом теле нет ни одной татухи , ща блевану» Ну или «лошара , иди забейся! Как ты в старости выглядеть будешь?» ?! Хотя на самом деле миллионы, людей с татухами и другими приколами. . Вы не задавались вопросом почему те люди , не шаблонные не пишут подобного ? Они ж как бы тоже право имеют ? . почему же так много тех , кто пишет наоборот ? У меня один вывод ! Бабы пишут , у которых нет средств усовершенствовать себя , а мужики пишут , потому что понимают , что только во сне могут увидеть силиконовые сиси. И ненавидят припаркованные мерседесы возле дома , только потому что не могут себе позволить .. ПРОДОЛЖЕНИЕ ️

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк футбольные курьёзы Жены футболистов Девушка дня Ирина Морозюк
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