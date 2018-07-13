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Жена хавбека сборной Украины отдыхает в Крыму и делится пикантными фото

10:42 360 Читати українською
Жена хавбека сборной Украины отдыхает в Крыму и делится пикантными фото
Людмила Караваева

Жена хавбека сборной Украины Александра Караваева продолжает публиковать соблазнительные фото с летнего отдыха.

На этот раз Людмила отдыхает в Севастополе, чем хвастается на своей странице в социальной сети Инстаграм.

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Александр Караваев Александр Караваев Сборная Украины Жены футболистов
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