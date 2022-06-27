Переезд Анхеля Ди Марии в чемпионат Италии, похоже, теперь только является только вопросом времени.

После прощания с ПСЖ 34-летний аргентинец находился в поисках клуба. Пресса сообщала, что Ювентус наиболее заинтересован в подписании Анхеля, а сейчас стороны находятся на финальном этапе переговоров.

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Ди Мария, скорее всего, подпишет со "Старой синьорой" контракт на один год, который будет включать опцию пролонгации. Подогрела слухи и жена футболиста Хорхелина Кардосу. Она недавно подписалась на официальную страницу Ювентуса в социальной сети Instagram , что итальянская пресса восприняла как прямой намек на новый клуб.

Напомним, Анхель надевал футболку ПСЖ последние 7 сезонов. За это время он завоевал 18 трофеев, а также стал лучшим ассистентом в истории парижан (119 результативных передач в 295 матчах).

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