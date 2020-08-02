Жена Буяльского соблазняет горячим фото в купальнике – фанаты воюют из-за силикона, но девушка достойно дает отпор

Алина, жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского, не стесняется показать свое тело и всегда готова защитить себя в войне с хейтерами.

Эффектная девушка в Instagram похвасталась загорелым телом в купальнике, а в комментарии резко ответила на вопрос о естественности своей красоты.

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"Вообщем, зашла я на один футбольный сайт и прочитала комменты о себе. Всем, как правило, не дают покоя мои губы. Отвечаю: я не обязана всем нравиться, главное, что нравится мне, а ваши мысли мне к одному...!

Если мне не нравится человек, то я не смотрю на него, не обсуждаю, а тем более не пишу комменты! Так вот, дорогие мои комментаторы, лучше бы занялись чем-то полезным, чем строчить свои глупые высказывания! И да, силиконовых губ не бывает, умники, лучше бы вы вставили себе силиконовый мозг, стали бы думать лучше", – написала Буяльская.

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