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Жена Буяльского соблазняет горячим фото в купальнике – фанаты воюют из-за силикона, но девушка достойно дает отпор

06:30 - Читати українською
Жена Буяльского соблазняет горячим фото в купальнике – фанаты воюют из-за силикона, но девушка достойно дает отпор
Алина и Виталий Буяльские / Фото из соцсетей

Алина, жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского, не стесняется показать свое тело и всегда готова защитить себя в войне с хейтерами.

Эффектная девушка в Instagram похвасталась загорелым телом в купальнике, а в комментарии резко ответила на вопрос о естественности своей красоты.

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"Вообщем, зашла я на один футбольный сайт и прочитала комменты о себе. Всем, как правило, не дают покоя мои губы. Отвечаю: я не обязана всем нравиться, главное, что нравится мне, а ваши мысли мне к одному...!

Если мне не нравится человек, то я не смотрю на него, не обсуждаю, а тем более не пишу комменты! Так вот, дорогие мои комментаторы, лучше бы занялись чем-то полезным, чем строчить свои глупые высказывания! И да, силиконовых губ не бывает, умники, лучше бы вы вставили себе силиконовый мозг, стали бы думать лучше", – написала Буяльская.

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Просто я и мой равномерный загар⠀ ⠀ Вообщем зашла я на один футбольный сайт,и прочитала коменты о себе‍♀️Всем как обычно не дают покоя мои губы.⠀ Отвечаю:я не обязана всем нравится,главное,что нравится мне,а ваше мнения мне к одному...!⠀ Если мне не нравится человек я не смотрю его,не обсуждаю,а тем более не пишу коменты!⠀ Так вот,дорогие мои комментаторы,лучше бы занялись чем то полезным,нежели строчить свои глупые высказывания!⠀ И да,силиконовых губ не бывает,умники,лучше бы вы вставили себе силиконовый мозг,думать бы стали лучше ⠀

Допис, поширений Alina Buialska (@buialska.alina)

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