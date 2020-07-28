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Жена Буяльского описала реакцию супруга после назначения Луческу

23:33 - Читати українською
Жена Буяльского описала реакцию супруга после назначения Луческу
Алина и Виталий Буяльские / Фото из открытых источников

Алина Буяльская, жена полузащитника Динамо Виталия Буяльского, рассказала об эмоциях мужа после назначения нового наставника киевлян.

"Сначала, наверное, как и все был удивлен, а сейчас вполне нормальная реакция.

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Я вот лично не понимаю ультрас, только что посмотрела видео, где они возле стадиона Динамо, и немного в шоке", – написала Алина в своем Instagram, отвечая на вопрос в сторис.

Напомним, что назначение Мирчи Луческу главным тренером Динамо вызвало неоднозначные эмоции у футбольной Украины, а сам специалист из-за этого даже хотел покинуть клуб. Официальная презентация опытного румына в Динамо запланирована на 30 июля.

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