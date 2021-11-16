Интерес к юниору проявляют ведущие клубы континента, утверждает L'Equipe.

Мбаппе не перейдет в Реал зимой – мадридцы в режиме ожидания

С лета выступления Шо мониторят Челси и мадридский Атлетико. Недавно к ним присоединился Милан. "Россонери" отправили скаута для живого просмотра Шо, который может сыграть на обоих флангах атаки и в центре нападения. Анже столкнулся с финансовыми трудностями, так что может пойти на продажу 17-летнего нападающего. Его контракт действует до лета 2023 года.

К слову, в нынешнем сезоне Мохамед-Али Шо провел 13 матчей в Лиге 1, в которых забил 2 мяча.

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