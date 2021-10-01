Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба проявляет себя ярко не только на футбольном поле.

Погба уже приучил своих фанатов к частой смене имиджа и еще раз поэкспериментировал со своим парикмахером.

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28-летнему французу заплели дреды желтого и синего цветов. Сам Поль традиционно не утратил возможности похвастаться обновлением в Instagram, подписав видео "Новый стиль".

Напомним, действующий контракт Погба с МЮ заканчивается летом 2022-го. В прошлом сезоне АПЛ Поль провел 26 матчей, в которых отметился тремя гголамы и совершил столько же ассистов.

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