"Желтая Мораесу выбила из колеи участников матча", – Ступарь оценил арбитраж в поединке Заря – Шахтер

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал действия главного арбитра матча Заря – Шахтер Виталия Романова.

"Желтая карточка Мораесу – совсем "левая", не соответствовала нарушению правил. Есть же четко прописаные правила игры, согласно которым нападающий Шахтера действовал опрометчиво. Другими словами – проявил небрежность, проявил недостаточно внимания, не рассчитал свои действия при ведении борьбы с соперником. Дисциплинарные санкции в таких случаях не выносятся.

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Было видно, что Мораес пытался переступить через соперника, но случайно его зацепил. К сожалению, Романов в этом эпизоде ​​проявил традиционную для себя приверженность дисциплинарных санкций.

А хуже всего то, что эта желтая карточка выбила из колеи участников матча. Сразу же тренер Шахтера начал говорить что-то к четвертому арбитру Можаровскому, а футболисты "горняков" при любом нарушении правил Зари сразу апеллировали к Романову с отсылкой к тому моменту: почему, мол, там показал, а тут не показываешь желтую?

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Кривцову, к слову, вынес предупреждение по формальным признакам. Виталий сам себе осложнил жизнь и подорвал свой авторитет. В течение целого поединка игроки дергали арбитра, выводя его из равновесия", – цитирует Ступара Ua-Football.