Погонь и Лехия устроили настоящее двустороннее побоище в матче 9-го тура чемпионата Польши (3:4). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Экстракляса, 9-й тур

Погонь – Лехия – 3:4

Голы: Молнар, 24; Джувара, 39; Улвестад, 90+8 (пен.) – Мена, 29; Желизко, 53; Лонсар, 78 (авт.); Сезоненко, 90+4

Нереализованный пенальти: Капич, 68

На этот матч в старте Лехии вышли три украинца – Вьюнник, Желизко и Дячук. Матч превратился в настоящую перестрелку: уже в первом тайме было забито три гола, и Лехия ушла на перерыв, проигрывая 1:2.

Во втором тайме гости исправили положение, и не обошлось без помощи одного из украинцев. Желизко сразу после перерыва сравнял счет – все в стиле Ивана: великолепный удар из-за пределов штрафной прямо в цель!

Дальше был нереализованный пенальти Капича, но за 10 минут Лонсар исправил ошибку партнера. В компенсированное время Лехия забила еще один гол, однако соперники украинцев получили право на пенальти. Его реализовали, но Лехия одержала победу со счетом 4:3.

