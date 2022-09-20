Мадридский Атлетико может получить наказание от Государственной комиссии по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. Ла Лига готовит запрос.

Винисиус и Родриго празднуют гол в матче с Атлетико / Twitter Реала

Перед поединком против Реала некоторые фанаты "рохибланкос" отметились позорным расистским пением в адрес Винисиуса у арены Ванда Метрополитано. Они называли его обезьяной, а также желали смерти.

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Ла Лига, преимущественно не осуждающая скандирование болельщиков не на стадионе, приняла решение пожаловаться в Государственную комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте, сообщает Marca .

Если этот орган примет решение наказать Атлетико, то оно, скорее всего, будет носить экономический, а не спортивный характер. Соответственно, "матрасники" смогут обойтись только штрафом.

Напомним, на прошлой неделе в Испании разгорелся расистский скандал. Президент ассоциации агентов Испании осудил танцы Винисиуса и призвал его "перестать притворяться обезьяной". Футбольный мир резко отреагировал на позорные высказывания и поддержал бразильца.

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