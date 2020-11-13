Ранее Тони Кроос в эфире одного из подкастов раскритиковал Обамеянга и Гризманна за празднование голов, назвав это плохим примером для молодежи.

Кроос раскритиковал Обамеянга и Гризманна за празднование голов

Пьер-Эмерик не замедлил с резким ответом. "К слову, Тони Кроос, у тебя есть дети? Просто напомню, что это празднование я сделал для моего сына. Я буду так делать и дальше. Желаю тебе, чтобы однажды у тебя появились дети, чтобы ты сделал их счастливыми. И не забывай, надевай маску, береги себя", – написал "канонир" в Twitter.

Хавбек мадридцев не медлил с реакцией, ответив: "У этого Тони Крооса трое детей". К слову, у полузащитника "сливочных" есть сын Леон, дочь Амели и младший сын Финн.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk and don’t Forget #maskon #staysafe bis https://t.co/J4ZF1XGlsU — Aubameyang P-E (@Aubameyang7) November 12, 2020