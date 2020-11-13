"Желаю, чтобы у тебя появились дети": Обамеянг резко ответил Кроосу на критику
Между полузащитником Реала Тони Кроосом и форвардом Арсенала Пьером-Эмериком Обамеянгом началась необъявленная война в Twitter.
Ранее Тони Кроос в эфире одного из подкастов раскритиковал Обамеянга и Гризманна за празднование голов, назвав это плохим примером для молодежи.
Кроос раскритиковал Обамеянга и Гризманна за празднование голов
Пьер-Эмерик не замедлил с резким ответом. "К слову, Тони Кроос, у тебя есть дети? Просто напомню, что это празднование я сделал для моего сына. Я буду так делать и дальше. Желаю тебе, чтобы однажды у тебя появились дети, чтобы ты сделал их счастливыми. И не забывай, надевай маску, береги себя", – написал "канонир" в Twitter.
Хавбек мадридцев не медлил с реакцией, ответив: "У этого Тони Крооса трое детей". К слову, у полузащитника "сливочных" есть сын Леон, дочь Амели и младший сын Финн.
"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів