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Цитаишвили: Жду вызов в сборную Украины

20:42 79 Читати українською
Цитаишвили: Жду вызов в сборную Украины
Георгий Цитаишвили / Getty Images

Хавбек Георгий Цитаишвили не хочет спешить с выбором национальной команды.

"Меня вызывают в национальную сборную Грузии, но я пока не спешу. Я играю в Украине – для меня это важно, потому что я здесь вырос. Если будут какие-то проблемы или мне не понравится отношение ко мне, может быть, когда-то я это сделаю.

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Я пока жду вызов в сборную Украины. Хотел бы поинтересоваться этим вопросом. В Грузию вызывают уже полгода. Люди говорят, что я хочу за сборную Грузии играть, но я пока еще не ушел. Почему так говорят?" – заявил Цитаишвили в эфире Youtube-канала Трендець.

Напомним, полузащитник Динамо стал одним из героев молодежной сборной Украины на триумфальном чемпионата мира U-20.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Грузия Грузия Сборная Украины Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Украина U-20 Украина U-20
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