"Я хочу сказать болельщикам, что Зарю неоднократно покидали футболисты и она все равно становилась сильнее. Поэтому не надо переживать по поводу ухода каких-то игроков. Знаете, это как у Змея-Горыныча: одну голову срубили, две появилось.

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Скрипника я считаю одним из лучших тренеров в Украине. И надеюсь, в будущем он удивит меня хорошим достижением. Пока он повторил свое прошлогоднее и стал бронзовым призером. Теперь жду медали другого цвета или Кубок. Или все вместе.

Относительно перспектив Зари... Когда-то я этот клуб взял, а потом влюбился, поэтому для меня это не проект. Для меня это больше чем слово проект. Если ребенка называть проектом, то родителям это не понравится. Так и мне не нравится формулировка проект относительно Зари.

Что для меня значит этот клуб? Во-первых, он показывает, что Луганск – это Украина. Во-вторых, я хочу, чтобы как и любой ребенок, Заря достигала успехов. Я хочу, чтобы этот клуб зарабатывал деньги не только на свое существование, а еще приносил прибыль. Но, к сожалению, в украинском футболе это пока трудно. Я бы сказал, что мы и Шахтер – два клуба, которые на рынке успешно покупаем и продаем", – цитирует Геллера Telegra.ph.

Напомним, по итогам сезона Заря заняла в чемпионата Украины третье место, набрав 50 очков. В Кубке Украины подопечные Скрипника остановились в шаге от завоевания трофея, уступив в финале (0:1) киевском Динамо.

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