"Жеребьевка Лиги чемпионов? Динамо попало в очень тяжелую группу. В каждой игре мы должны полностью отдаваться, чтобы ни у одного болельщика, который купит билет на стадион, не было вопросов. Выиграем мы или проиграем, но самоотдача и борьба должны быть.

Витиньо успешно прошел медосмотр в Динамо, – источник

Если мы будем отдаваться, то у нас есть шансы зацепиться за очки, которые мы будем подсчитывать в конце группового этапа. Это бесценный опыт. Мы находимся в когорте сильнейших команд. Кто мог подумать, что тот же Забарный играл, когда мы выиграли у Испании.

Если есть самоотдача, то в футболе можно обыграть любого соперника. Будет ли усиление? Ждите новостей, усиление будет", – отметил Суркис в комментарии Football Hub.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник Витинью уже прошел медосмотр в Динамо, а стороны согласовывают последние детали трансфера.

Динамо изнасиловало Колос, переиграв ковалёвцев со счетом 7:0 – шесть голов было забито до перерыва