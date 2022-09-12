Директор по стратегии и коммуникациям ФК Шахтер Юрий Свиридов заверил, что культовый памятник у Донбасс Арены остается на своем месте.

"В некоторых СМИ появились слухи, что якобы в парке возле Донбасс Арены оккупанты украли памятник мячу и перевезли его в столицу страны-агрессора. Это неправда. Памятник находится на своем месте и ждет возвращения Шахтера в украинский Донецк.

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Это еще одно доказательство того, что россияне могут только копировать цивилизованный мир, а сами не в состоянии что-либо создавать. Все настоящее было, есть и будет в Украине", – написал Свиридов в Facebook.

Напомним, гранитный фонтан в форме мяча является одним из главных украшений Донбасс Арены, которую годами уничтожают руководители так называемой "ДНР". Красавец диаметром 2,7 метра весит около 30 тонн.

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