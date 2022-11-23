Криштиану Роналду в статусе свободного агента будет лакомым кусочком для многих клубов.

Вчера Манчестер Юнайтед и португалец разорвали контракт, поэтому 37-летний нападающий может сам искать новый клуб. Смелое предложение сделал Металлист 1925.

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"Ждем тебя в Металлисте 1925, Криштиану", – говорится в Twitter-аккаунте, который харьковский клуб использует для шуток. Раньше было предложение арендовать Мартина Эдегора у лондонского Арсенала на период чемпионата мира.

Добавим, что Роналду сможет официально перейти в новый клуб только с 1 января, когда откроется трансферное окно. Ветеран хотел бы выступать за команду, которая имеет место в Лиге чемпионов.

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