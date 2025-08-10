На 12-й минуте товарищеского матча с Ромой защитник Эвертона Виталий Миколенко получил травму. Это означает, что его участие в первом матче сезона АПЛ 2025/26 с Лидсом находится под вопросом. "Пока ничего не известно. Подождем результатов от врачей, когда появится возможность.

Миколенко травмировался в матче с Ромой – спортивный врач предположил, какое повреждение получил украинец

В первом тайме, я думаю, мы сыграли неплохо. Во втором тайме мы, на мой взгляд, сыграли не так уж и хорошо. Мы упустили несколько возможностей выйти вперед, не воспользовались ими. Первый тайм был неплохим, второй – не очень", – цитирует Мойеса Liverpool World.

Рома победила Эвертон – Миколенко травмировался, Довбику показали, как нужно забивать