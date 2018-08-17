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Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди, у россиян до сих пор истерика

00:02 169 Читати українською
Жданов: Давайте поблагодарим Хачериди, у россиян до сих пор истерика
Игорь Жданов / соцсети

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал патриотический поступок защитника ПАОКа Евгения Хачериди в матче против Спартака (0:0).

"А давайте поблагодарим динамовцу Евгению Хачериди, который сейчас выступает за греческий ПАОК. Выбив из квалификации Лиги Чемпионов московский Спартак, защитник сборной Украины продемонстрировал сине-желтые щитки. У россиян до сих пор истерика. Патриотически! Так держать, казак!", – написал Жданов в своем Фейсбук.

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Напомним, после поединка защитник греческой команды Евгений Хачериди показал сине-желтые щитки фанатской трибуне Спартака, а ПАОК по сумме двух матчей прошел в плей-офф.

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Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Спартак Москва - ПАОК: Вторник 14 августа 2018

Спартак Москва
Матч окончен
0 : 0
ПАОК
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Евгений Хачериди Евгений Хачериди Спартак Москва Спартак Москва ПАОК ПАОК Лига чемпионов Игорь Жданов Спартак Москва - ПАОК
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