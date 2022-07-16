27-летний немец и "ротен" пролонгировали сотрудничество. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года, сообщает пресс-служба клуба .

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Серж счастлив, что продлил контракт: "Я много думал о том, чего хочу в ближайшие годы, и решил, что хочу остаться в Баварии, выиграть здесь опять все, в частности ЛЧ. Особое чувство, что могу играть со своими друзьями на самом высоком уровне. Ни в одном клубе я бы этого не чувствовал. Жажда больших титулов никуда не исчезла".

Напомним, Гнабри одевает красную футболку с 2017 года. В общей сложности он успел провести за "ротен" 171 поединок (64 гола и 40 ассистов), из которых 45 – в прошлом сезоне. Также в активе Сержа 12 трофеев.

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