Жардим назвал три причины, которые заставили его вернуться в Монако

Португальский специалист Леонардо Жардим рассказал о причинах, побудивших его вернуться на пост главного тренера Монако.

"Я вернулся по трем причинам. Во-первых, я не привык отказывать людям, которые мне помогли. В меня поверили, пригласив в клуб несколько лет назад. Сейчас я возвращаюсь, чтобы помочь Монако.

Жардим официально вернулся в Монако

Во-вторых, моей семье нравится жить в Монако, им здесь комфортно. В-третьих, это чисто спортивный вызов. Я думаю, что мы можем справиться с ситуацией, сложившейся в чемпионате Франции и подняться.

Я верю в свою команду и верю в людей, которые здесь работают. Нам необходимо покинуть зону вылета, а также хорошо провести полуфинал Кубка лиги с Генгамом", – цитирует Жардима A Bola.

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Напомним, Жардим возглавлял монегасков с 2014-го по октябрь 2018-го года, когда его сменил Анри. Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2016/17.