Жардим может заменить Анри в Монако, – Sky Sports

Леонарду Жардим может вернуться на пост главного тренера Монако. Португалец должен заменить в княжесм клубе Тьерри Анри.

Руководство Монако ведет переговоры со своим бывшим тренером, сообщает Sky Sports.

Монако отстранил Анри с поста главного тренера

Жардим начинал сезон 2018/19 во главе "красно-белых", но был уволен в октябре из-за неудовлетворительных результатов. Специалист работал с монегасками с 2014 года и сенсационно завоевал чемпионский титул в сезоне 2016/17 и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в том же сезоне.

В четверг боссы княжеского клуба временно отстранили от своих обязанностей главного тренера Монако Тьерри Анри. Обозреватели прогнозируют, что чемпиона мира-1998 отправят в отставку.

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