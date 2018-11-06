Жардим – один из кандидатов на пост главного тренера Реала

Экс-тренер Монако Леонарду Жардим может в ближайшее время возглавить "сливочных".

Реал рассматривает возможность назначения 44-летнего португальского специалиста на тренерский мостик команды, сообщает ESPN, ссылаясь на источники близкие к Жардиму.

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Издание также утверждает, что в шорт-листе Переса также есть главный тренер Тоттенхэма Почеттино, экс-наставник Челси Антонио Конте и Роберто Мартинес. Однако Почеттино сегодня отказал Реалу и хочет остаться во главе "шпор", а рулевой сборной Бельгии Мартинес недавно отказался комментировать слухи о потенциального назначения на пост главного тренера королевского клуба.

Реал должен определиться с тренером уже в ближайшее время, ведь по регламенту Ла Лиги Солари не может остаться у руля команды после международного перерыва. "Сливочные" или должны официально огласить, что Солари будет руководить командой до конца текущего сензона, или назначить нового главного тренера.

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