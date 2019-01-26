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Жардим – о возвращении в Монако: Наша история начинается заново раньше, чем ожидалось

26 января 09:17 78 Читати українською
Жардим – о возвращении в Монако: Наша история начинается заново раньше, чем ожидалось
Леонарду Жардим / Reuters

Новый наставник Монако Леонарду Жардим прокомментировал свое возвращение во французский клуб.

"Раньше, чем ожидалось, наша история начинается заново. Болельщики, я рассчитываю на вашу поддержку, в том числе на стадионе. Вместе мы сможем восстановить позиции клуба. Вперед, Монако", – написал Жардим на своей странице в Твиттере.

Жардим официально вернулся в Монако

Заметим, что Монако официально объявил о смене тренера. Тьерри Анри был уволен, а на его место пришел Леонарду Жардим. Португалец присоединится к команде в воскресенье, 27 января.

Увольнение Анри обойдется Монако 15 миллионов евро – сегодня в клуб вернется Жардим

Напомним, Жардим возглавлял монегасков с 2014-го по октябрь 2018-го года, когда его сменил Анри. Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 2016/17.

Теги
Франция Монако Монако Леонарду Жардим Леонарду Жардим
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