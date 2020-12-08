Зенит принимал дортмундскую Боруссию в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Зенит неожиданно открыл счет во встрече уже на 16-й минуте и долгое время россияне были впереди.

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Уже во втором тайме "шмели" опомнились и выровняли положение, благодаря точному удару Пищека. А уже через 10 минут Витсель праздновал взятие ворот, спокойно пробив с линии штрафной.

Зенит лишь с одним зачетным баллом прощается с еврокубками в нынешнем сезоне, а Боруссия Д ожидает жеребьевки плей-офф ЛЧ.

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