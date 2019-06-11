"Жалею, что так и не увидел Донбасс Арену", – Фонсека трогательно попрощался с Шахтером

Бывший наставник Шахтера Паулу Фонсека перед уходом в Рому поблагодарил дончан за время, проведенное в клубе.

"Я помню день, когда прилетел в Киев, чтобы подписать контракт с Шахтером. Сумасшедшая мотивация, желание побеждать и волнение перед неизвестным: новая страна, новые люди, вокруг все чужое и незнакомое. Прошло три года. Сегодня я иду, оставляя в Шахтере семью, а в Украине – свой второй дом.

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Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь получил, – это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.

Я благодарен президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех – заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы – сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой Шахтера: директорам клуба, врачам, поварам, массажистов, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду.

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Я горжусь временем, проведенным в Шахтере. Единственное, о чем жалею, это то, что так и не увидел Донбасс Арену, не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце Шахтера – в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там.

Уходя, я желаю Шахтеру вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер Шахтера, но по-прежнему большой его болельщик. Во время каждой игры я буду болеть за "оранжево-черную" семью и ждать новых побед.

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Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моем сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провел три счастливых года. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.