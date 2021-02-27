"Матчи Лиги Европы показали, что необходимого класса у наших команд нет. Только полная мобилизация позволяет нам проходить соперников. В первую очередь, это касается Шахтера. Маккаби создал как минимум три стопроцентные возможности, когда только чудо и голкипер позволили "горнякам" уберечь свои ворота. Шахтер позволил себе выйти розконцентрованим и едва не проиграл.

Блохин оценил шансы Динамо и Шахтера на выход в четвертьфинал Лиги Европы

Киевлянам повезло. Хотя молодежь Брюгге сыграла против Динамо достойно, но на этот раз коронавирус нам помог. Отмечу Буяльского. Когда не клеится игра у Цыганкова, то именно Виталий берет инициативу на себя. Он был одним из самых заметных в составе Динамо. Поэтому меня еще больше удивляет его игнорирование Андреем Шевченко. Очевидно, можно говорить о каком-то личностном конфликте или неприятии игрока. Жаль, потому что Виталий один из немногих в нашем футболе, кто умеет на поле принимать правильные решения.

С жеребьевкой обеим командам не повезло. В худшем положении киевляне. Вильярреал в чемпионате Испании отстает от Севильи, которая идет четвертой и попадает в Лигу чемпионов 2021/22, на 11 баллов. То есть он все силы сосредоточит на выигрыше Лиги Европы, чтобы через нее пробиться в ЛЧ.

Не сказал бы, что жребий для Шахтера был намного лучшим. Конечно, Рома будет бороться, чтобы попасть в четверку лучших в Италии и имеет все шансы для этого. То есть чемпионат для них – приоритет. С другой стороны, Паулу Фонсека хорошо знает возможности почти всех игроков Шахтера и это может быть проблемой", – написал Федорчук в своей колонке на Gazeta.ua.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы Динамо померяется силами с испанским Вильярреалом, а Шахтер поборется с итальянской Ромой. Первые поединки состоятся 11 марта, ответные – через неделю.

Лига Европы: результаты жеребьевки 1/8 финала – суперпара уровня ЛЧ и испытания для Динамо и Шахтера