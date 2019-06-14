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"Жаль, что Попов не сможет сыграть в финале ЧМ-2019", – Сопко

16:46 35 Читати українською
"Жаль, что Попов не сможет сыграть в финале ЧМ-2019", – Сопко
Денис Попов / FIFA

Экс-защитник Шахтера Александр Сопко поделился ожиданиями от финала чемпионата мира U-20 Украина – Южная Корея.

"Очень жаль, что не сыграет Попов. Но финал есть финал. Здесь на первое место выходит функциональная готовность всей команды. У корейцев далеко не звездная сборная.

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Игра их команды строится больше не на индивидуальных действиях, а на организованности, дисциплине и надежности, как и у нас. В этом, возможно, и будет заключаться главная сложность: подопечным Петракова предстоит сыграть против соперника, который проповедует похожие игровые принципы.

Придется вскрывать очень организованную оборону, когда все соперники будут за линией мяча. Посмотрим, насколько это удастся", – поделился Сопко в комментарии Сегодня.

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