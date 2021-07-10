45-летний житель Токио приобрел более 100 билетов на Олимпиаду, потратив 36 386 долларов. Об этом сообщает Reuters.

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Такишима собирался побить мировой рекорд Гиннеса по посещению олимпийских соревнований – 128. До 2021-го он уже посетил 106 событий и хотел прийти еще на 28 этим летом, чтобы официально зарегистрировать личное достижение. Однако организаторы Олимпийских игр приняли решение провести большую часть форума без зрителей. Лишь 24 соревнования можно будет увидеть вживую, тогда как 724 пройдут при пустых трибунах.

"Я не спал до трех утра, – признается Такишима. – Я был действительно потрясен этой новостью. Жаль, что не мог заплакать. Это помогло бы снять стресс".

Напомним, Олимпиада должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии форум перенесли на один год. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа. Правительство Японии уверяет, что вернет все потраченные средства зрителям, которые не смогут попасть на Игры из-за запрета.

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