Игорь Худобяк, выступающий сейчас за Этникос, вспомнил период своей карьеры в российском чемпионате.

– В сезоне 13/14 вы перешли в российский Ростов. Как вам поступило предложение из Ростова?

– Это было, когда в Карпатах проходил неудачный сезон и на трансфер выставили почти весь состав. После того я решил, что хочу сменить клуб, чтобы дальше играть. Предложение поступило через моего агента Константина Нестеренко. Я решил уехать в аренду на год.

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– Вы провели там один сезон и вернулись. Одной из причин вашего возвращения во Львов стало начало войны на Донбассе и оккупация Крыма?

– Конечно, да. После этих событий я вообще не хотел иметь ничего общего с Россией.

– Как к вам относилась в России?

– Тогда не было никаких проблем в 2013 году. Даже со временем, уже зимой, когда все события начинались, ко мне никто плохо не относился.

– Остались ли у вас люди из России, с которыми вы общаетесь?

– Нет, не осталось. Я сразу, как вернулся во Львов, то уже ни с кем не общался из Ростова.

– В феврале этого года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Какие у вас были первые впечатления от этого?

– Это был шок поначалу и до последнего не верилось, что такое может случиться. Позже, когда я еще раз перечитал историю Украины, выглядело так, что без этого нельзя было обойтись. Россия всегда нас оккупировала, издевалась над украинцами, все шло к этому. Жаль, что мы не готовились к войне с самого начала нашей Независимости, с 1991 года, к обороне нашей страны.

– В Ростове вы играли вместе с Артемом Дзюбой, который поддерживает президента России и резко высказывался в Instagram о позиции топовых украинских футболистов. Что можете сказать о Дзюбе?

– У нас с ним были только рабочие отношения. Он и тогда поддерживал президента России. Я ни с кем не дружил в Ростове.

– Как на Кипре относятся к россиянам?

– Сейчас отношение к россиянам на Кипре ухудшилось. Их здесь достаточно много. Из всех иностранцев именно россиян больше всего на Кипре, – цитирует 37-летнего Худобяка Украинский футбол.

Напомним, звездные времена хавбека прошли во львовских Карпатах, за которые он выступал с 2005 по 2018 год (с перерывом на аренду в Ростов). Почти год экс-полузащитник сборной Украины (6 матчей) провел в Казахстане, а с 2019 года выступает за кипрский Этникос. В сезоне 2022/23 Игорь Худобяк сыграл 3 матча.

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