Идеальному взаимодействию мешал только суперзвездный статус португальца.

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"Жаль, что я не тренировал молодого Роналду. Когда он был у меня в Ювентусе, то уже стал мировой иконой. Он забивал 33 гола со мной. Мне нравится футбол, в котором каждый ставит себя на службу коллективу, но нелегко убедить чемпиона с такими регалиями изменить подход", – объяснил Сарри в комментарии Sky Sport Italia.

Напомним, именитый специалист отработал в Ювентусе только сезон 2019/20 и выиграл Серию А, но это не спасло его от увольнения.

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