– Прежде всего, я очень доволен, что в раунд плей-офф вышли японцы и корейцы, бойцовскому характеру которых, выучке, когда каждый исполнитель четко знал свой маневр, можно только позавидовать. Не случайно, что рулевой испанцев Луис Энрике после поражения от японцев сказал, что в случае необходимости соперник не ограничился бы двумя забитыми мячами. Настолько настроенными были японцы на победу! Остается напомнить, что в похожем стиле они заставили капитулировать и немцев, и кто после этого решится назвать их взлет случайным.

– Выступление каких сборных вы бы еще выделили?

– Мне очень импонировал футбол, что продемонстрировали американцы и канадцы. В этих сборных задействованы преимущественно молодые футболисты и если они и дальше будут так стремительно прогрессировать, то будут среди главных претендентов на победу уже на следующем мировом форуме, который пройдет как раз в этих странах и Мексике в 2026 году. Именно сборные США и Канады, несмотря на то, что последние покинули Катар, я бы назвал открытием отчетного турнира.

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– Но чемпионат в Катаре был богат и сюрпризами. Кто мог ожидать, что среди неудачников окажутся немцы или бельгийцы?

– Согласен, хотя в этом была и определенная закономерность. Те же бельгийцы в свое время медлили с процессом смены поколений и поплатились. В Катаре выяснилось, что многолетние лидеры уже не тянут.

Что касается немцев, то, вероятно, не обошлось без переоценки своих возможностей, что отрицательно сказалось на концентрации. Не имеет права сборная, которая собиралась замахнуться на место на пьедестале почета, действовать с такими элементарными ошибками в обороне, как это было в матчах со сборными Японии или Коста-Рики.

– Возможно, на выступлении немцев и бельгийцев негативно повлияло то, что у них практически не было времени на восстановление после изнурительных клубных соревнований?

– Сложно сказать, но не будем забывать, что наставники этих сборных заранее знали, когда и где будет проводиться нынешний чемпионат и должны были все просчитать.

– Была ли какая-то сборная, которая откровенно разочаровала?

– Да, футболисты Уэльса, и очень досадно, что именно на них споткнулись в поединке плей-офф украинцы. Жаль, потому что убежден, что подопечные Александра Петракова не были бы чужими на празднике футбола в Катаре. Более того, по-моему, именно нынешняя сборная, в которой немало молодых, талантливых исполнителей, самая сильная за годы независимой Украины.

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– Во время группового раунда вам запомнились какие-нибудь домашние заготовки в исполнении участников соревнований?

– Нет, прежде всего потому, что сейчас практически нереально чем-то удивить. Уже все научились на достаточно высоком уровне играть в футбол, тем более что в финальной программе случайных участников уже не бывает. На первый план выходит самоотдача, готовность прыгнуть выше головы.

– Сегодня начинаются поединки плей-офф. Каких матчей будете ждать с нетерпением?

– Нидерланды – США и Марокко – Испания. Меня, в частности, интересует, сделают ли правильные выводы пиренейцы после фиаско в поединке с японцами, когда вместо того, чтобы искать кратчайшие пути к воротам, они сосредоточились на контроле мяча.

– Тогда напоследок, кого предпочитаете в борьбе за чемпионское звание?

– Бразильцев, французов и аргентинцев с их звездными составами. Хотя следует признать, что даже эти сборные очень зависимы от игры своих лидеров – Неймара, Мбаппе, Месси. Вот почему возможны и неожиданности… – резюмировал Маркевич в комментарии Команда№1.

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