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Жаль, что Холанд сбрасывает обороты, – Бурки с юмором прокомментировал бомбардирские подвиги норвежца

09:50 45 Читати українською
Жаль, что Холанд сбрасывает обороты, – Бурки с юмором прокомментировал бомбардирские подвиги норвежца
Эрлинг Холанд / Getty Images

Голкипер дортмундской Боруссии Роман Бурки поделился мыслями относительно уверенного старта Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.

1’ Рафаэл Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
77’ Эрлинг Холанд
87’ Эрлинг Холанд
 
Марк Ут 65’
1’ Рафаэл Геррейро
29’ Марко Ройс
48’ Джейдон Санчо
65’ Марк Ут
77’ Эрлинг Холанд
87’ Эрлинг Холанд

"Жаль, что он сбрасывает обороты. Сначала три гола, а теперь только два.

Очередные гола Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 5:1

Я надеюсь, что в следующем матче он не ограничится одним голом. А на самом деле – шутки в сторону, он отличный парень. У Холанда есть все, чтобы достичь вершины", – приводит слова Бурки DAZN.

Напомним, в матчах против Аугсбурга (5:3) и Кельна (5:1) норвежец выходил на замену, однако это не помешало ему отгрузить в ворота соперников 5 мячей.

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Теги
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд - Кельн Роман Бурки Роман Бурки Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия
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