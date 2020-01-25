Жаль, что Холанд сбрасывает обороты, – Бурки с юмором прокомментировал бомбардирские подвиги норвежца

Англия — 08:00 273
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Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро
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Динамо – Хайдук: первое поражение в 2020 году заслуженное – провалы, странные решения, "выжил" мало кто из киевлянУкраина — 24 янв 1592
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Леднев подписал новый контракт с ДинамоУкраина — 24 янв 754
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"Хочу пригласить тех игроков, которые смогут усилить Арсенал": Артета – о переговорах с Шахтером по МатвиенкоАнглия — 24 янв 838
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УПЛ официально утвердила измененный календарь чемпионата УкраиныУкраина — 24 янв 554