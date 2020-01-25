Жаль, что Холанд сбрасывает обороты, – Бурки с юмором прокомментировал бомбардирские подвиги норвежца

Голкипер дортмундской Боруссии Роман Бурки поделился мыслями относительно уверенного старта Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.

"Жаль, что он сбрасывает обороты. Сначала три гола, а теперь только два.

Очередные гола Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – Кельн – 5:1

Я надеюсь, что в следующем матче он не ограничится одним голом. А на самом деле – шутки в сторону, он отличный парень. У Холанда есть все, чтобы достичь вершины", – приводит слова Бурки DAZN.

Напомним, в матчах против Аугсбурга (5:3) и Кельна (5:1) норвежец выходил на замену, однако это не помешало ему отгрузить в ворота соперников 5 мячей.

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