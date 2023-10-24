"Яремчук? Он хорошо вошел в игру и делал то, что должен делать: нагружал соперника и отдавал передачи.

Незасчитанный гол и первая победа Яремчука в видеообзоре матча Валенсия – Кадис – 2:0

Жаль, что его гол отменили. Он бы добавил ему уверенности. Думаю, что Роман может приносить нам пользу, особенно в тех матчах, где он может давать нам преимущество в штрафной площади и завершать фланговые передачи", – цитирует наставника "летучих мышей" AS.

Роман Яремчук летом текущего года перебрался в Валенсию из Брюгге. Украинец сыграл в трех матчах Ла Лиги, но результативными действиями не отметился.

Напомним, что в 10 туре Валенсия смогла обыграть Кадис 2:0. "Летучие мыши" сейчас находятся на восьмом месте, имея в своем активе 14 баллов.

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