Бразилец поддерживает дружеские отношения с главным тренером Руха Иваном Федыком.

Жадсон: Болею за Луческу, но не за Динамо

"Иван вышел с командой в УПЛ. Клуб растет и развивается, тренер тоже прогрессирует. Он для меня очень перспективный. Я болею за этот клуб и этого наставника. Пойду ли в Рух, чтобы сыграть против Шахтера и Динамо Луческу? Сейчас я играю в Бразилии, но допускаю, что в будущем мы можем поработать вместе", – признался Жадсон в эфире программы Бомбардир.

Напомним, хавбек выступал в Шахтере с 2005 по 2011 года и за это время стал с "горняками" пятикратным чемпионом Украины, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Украины и завоевал с донецкой командой Кубок УЕФА. Сейчас 37-летний бразилец защищает цвета Атлетико Паранаэнсе.

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