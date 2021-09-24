Атлетико Паранаэнсе и Аваи достигли договоренности по условиям перехода Жадсона. Аренда рассчитана до конца года, сообщает пресс-служба "бело-синих".

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Стоит заметить, что на момент завершения аренды Жадсон станет свободным агентом. Его главная задача – помочь своей новой команде выйти в элитный дивизион чемпионата Бразилии.

К слову, после двух третей сезона Аваи на четыре очка отстает от зоны, которая гарантирует повышение в классе. Кроме того, капитаном команды является еще одна бывшая звезда УПЛ – экс-защитник Динамо Бетао.

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