37-летний бразилец еще в начале марта покинул Коринтианс и с тех пор находился в статусе свободного агента. Новым клубом Жадсона стал Атлетико Паранаэнсе. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

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Отметим, что таким образом Жадсон оформил возвращение в свой родной клуб. Именно в Атлетико он получил футбольное образование, и в январе будет ровно 16 лет, как он перебрался из этой команды в донецкий Шахтер. Тогда "горняки" заплатили бразильцам 5 млн евро.

"Я очень благодарен Богу за все, что он мне дал. Мне удалось выиграть титулы и сыграть за сборную Бразилии. Но всегда мечтал вернуться. Я осуществляю эту мечту, и я должен поблагодарить клуб. Я пришел показывать результат, а не прогуляться", – сказал Жалсон.

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