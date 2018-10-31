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Жабченко: Возможно, Шахтеру уже хватит выигрывать Кубок Украины

10:00 76 Читати українською
Жабченко: Возможно, Шахтеру уже хватит выигрывать Кубок Украины
Игорь Жабченко / Фото из соцсетей

Экс-игрок "бело-синих" Игорь Жабченко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины Минай – Динамо.

"Впечатляет ажиотаж вокруг этого матча. Хозяева поля даже трибуны достраивают. Динамо, думаю, придется непросто, ведь Вторая лига в этом Кубке рулит.

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Не думаю, что тренерский штаб "бело-синих" будет экспериментировать с кадрами. Динамо необходимо выигрывать и не портить себе нервы, не доводить дело до пенальти. Мне кажется, киевляне могут выставить состав, который затем выйдет и на поединок с Шахтером. Не нужно бояться травм, потому что, если будешь о них думать, точно что-то случится.

Для Миная и его болельщиков приезд Динамо станет праздником, а киевлянам эта игра нужна для большей уверенности, для куража. Поэтому им следует настраиваться на викторию со счетом 3:0 или 4:0, не меньше. Представляете, что будет, если Минай выигрывает или "горняки" оступятся? Может, уже хватит Шахтеру Кубок Украины выигрывать?", – цитирует Жабченко Команда№1.

Матч 1/8 финала Кубка Украины между Минаем и Динамо видбдеться сегодня. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 14 часов.

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Кубок Украины1/8 финала

Минай - Динамо Киев: Среда 31 октября 2018

Минай
до матча
2
час
:
14
мин
Динамо Киев
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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Минай Минай Минай - Динамо Киев Игорь Жабченко Игорь Жабченко Шахтер Шахтер
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