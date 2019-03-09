Зеедорф может сменить Солари в Реале

Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зеедорф может вернуться к клубной тренерской деятельности.

Руководство "галактикос" рассматривает возможность временного назначения на пост главного тренера Реала Кларенса Зеедорфа, утверждает AS.

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Нидерландский специалист попал в список кандидатов, которые могут немедленно заменить Сантьяго Солари и временно возглавить команду, пока руководство не найдет нового главного тренера.

Зеедорф был свидетелем разгромного поражения "галактикос" от Аякса в плей-офф Лиги чемпионов. После этого он поужинал в компании членов совета директоров мадридского клуба. Также у Кларенса была возможность пообщаться с Флорентино Пересом, который интересовался развитием его тренерской карьеры.

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После встречи Зеедорф попал в шорт-лист наставников, которые могут сменить нынешнего наставника Реала Сантьяго Солари и доработать с командой до завершения текущего сезона.