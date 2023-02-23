"Зеркальный" Колос, синхронные победы представителей Львова – результаты спаррингов клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают готовиться к возобновлению национального чемпионата.
Товарищеские матчи
Движение – Триглав – 1:0
Гол: Альваренга, 79
Колос – Рига – 2:0
Голы: Мякушко, 13, Ильин, 43
Рига – Колос – 2:0
Голы: Аурелио, 10, Гайе, 50
Львов – Б-93 – 5:2
Голы: Кузык (дубль), Беляев (дубль), Бугай
Сегодня был достаточно успешный день для наших команд на тренировочных сборах. ФК Львов разнес одного из лидеров второго дивизиона чемпионата Дании. Его сосед – Рух – также встречался с командой не из элиты. Триглав – один из аутсайдеров своей лиги в Словении – только начал свои сборы, проиграв "желто-черным".
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Колос сыграл два матча за день против одного и того же соперника – Риги. Поединки завершились с зеркальным счетом.