Товарищеские матчи

Движение – Триглав – 1:0

Гол: Альваренга, 79

Колос – Рига – 2:0

Голы: Мякушко, 13, Ильин, 43

Рига – Колос – 2:0

Голы: Аурелио, 10, Гайе, 50

Львов – Б-93 – 5:2

Голы: Кузык (дубль), Беляев (дубль), Бугай

Сегодня был достаточно успешный день для наших команд на тренировочных сборах. ФК Львов разнес одного из лидеров второго дивизиона чемпионата Дании. Его сосед – Рух – также встречался с командой не из элиты. Триглав – один из аутсайдеров своей лиги в Словении – только начал свои сборы, проиграв "желто-черным".

Динамо разгромило Ауду – Луческу угадал с заменой, Гармаш организовывал голы

Колос сыграл два матча за день против одного и того же соперника – Риги. Поединки завершились с зеркальным счетом.