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Зенит заявил Ракицкого на плей-офф Лиги Европы

11:09 122 Читати українською
Зенит заявил Ракицкого на плей-офф Лиги Европы
Ярослав Ракицкий / Зенит

Питерский Зенит подал список из игроков, которые могут принять участие в матчах плей-офф Лиги Европы.

Среди футболистов, которых Зенит заявил для участия во втором по престижности клубном евротурнире, есть и украинский защитник Ярослав Ракицкий.

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К слову, в 1/16 финала Лиги Европы питерский клуб встретится с Фенербахче, матчи состоятся 12-го и 21-го февраля.

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Напомним, Ракицкий перешел в Зенит из донецкого Шахтера и подписал контракт на 3,5 года. По неофициальной информации, трансфер центрбека обошелся Зениту в 15 миллионов евро – 10 получил Шахтер, а также 5 сам Ярослав. Кроме того, зарплата украинца в питерском клубе составляет 2,5 миллиона евро в год.

Теги
Украинцы за рубежом Лига Европы Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
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