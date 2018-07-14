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Зенит заинтересовался Кадаром, – российский журналист

13:44 65 Читати українською
Зенит заинтересовался Кадаром, – российский журналист
Тамаш Кадар / фото из соцсетей

Защитник Динамо Тамаш Кадар попал в сферу интересов российского клуба.

Журналист Нобель Арустамян сообщил, что Зенит заинтересован в услугах венгерского футболиста Динамо.

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"В число кандидатов на то, чтобы усилить состав "сине-бело-голубых", входит венгерский защитник киевского Динамо Тамаш Кадар.

Клуб из Санкт-Петербурга достаточно серьезно присматривается к этому игроку. Зенит хочет купить ливоногого защитника, поскольку есть вероятность, что главный тренер Сергей Семак будет играть по схеме с тремя центральными защитниками", – рассказал Арустамян в своей программе "Секретные материалы".

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Напомним, Кадар вместе с Динамо сейчас находится на сборе в Австрии, где готовится к новому сезону. Отметим, сегодня "бело-синие" проведут контрольный поединок против Виктории Пльзень.

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