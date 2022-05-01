Уже бывшая команда Ярослава Ракицкого решила "позаботиться" о своих экс-игроках, среди которых и украинец.

Накануне Зенит обыграл Локомотив со счетом 3:1 и досрочно стал чемпионом страны-оккупанта. Этот триумф для питерцев является четвертым подряд.

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Как информируют российские "СМИ" , клуб решил отправить золотые медали даже тем футболистам, которые покинули команду во время нынешней кампании. Награды через посредников или напрямую должны получить Ярослав Ракицкий (Шахтер), Сердар Азмун (Байер) и Эммануэль Маммана (Ривер Плейт).

Напомним, в РПЛ 2021/22 Ракицкий провел 15 поединков, отличившись голом и четырьмя ассистами. Менее чем через неделю после полномасштабного вторжения России в Украину он досрочно прекратил сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга, после чего потренировался с Металлистом и вернулся в Шахтер.

Що робити з Ярославом Ракицьким?