Зенит передаст Ракицкому золотые медали "чемпионата водокачки"
Уже бывшая команда Ярослава Ракицкого решила "позаботиться" о своих экс-игроках, среди которых и украинец.
Накануне Зенит обыграл Локомотив со счетом 3:1 и досрочно стал чемпионом страны-оккупанта. Этот триумф для питерцев является четвертым подряд.
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Как информируют российские "СМИ", клуб решил отправить золотые медали даже тем футболистам, которые покинули команду во время нынешней кампании. Награды через посредников или напрямую должны получить Ярослав Ракицкий (Шахтер), Сердар Азмун (Байер) и Эммануэль Маммана (Ривер Плейт).
Напомним, в РПЛ 2021/22 Ракицкий провел 15 поединков, отличившись голом и четырьмя ассистами. Менее чем через неделю после полномасштабного вторжения России в Украину он досрочно прекратил сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга, после чего потренировался с Металлистом и вернулся в Шахтер.