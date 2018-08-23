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Зенит отыгрывался после четырех голов, Барселона – после пяти: Демченко оценил шансы Динамо пройти Аякс

18:51 96 Читати українською
Зенит отыгрывался после четырех голов, Барселона – после пяти: Демченко оценил шансы Динамо пройти Аякс
Андрей Демченко / фото: Денис Руденко

Бывший полузащитник Аякса Андрей Демченко считает, что у киевского Динамо есть шансы на общий успех в противостоянии голландским клубом в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

"Неудивительно, что Аякс мощно начал матч. Команда играла при родных трибунах. Они всегда в домашних стенах пытаются играть в атакующий футбол.

Динамо допустило ряд ошибок. Крайний защитник и опорный хавбек не разобрались, кто должен был играть плотнее. Нельзя, конечно, допускать, чтобы в штрафную прошла такая нацелена передача.

Аякс – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

В футболе нет ничего невозможного. Зенит отыгрывался после четырех голов, Барселона – после пяти. Все может быть. Команда должна собраться, хотя будет трудно. Аякс уже знает стиль игры Динамо.

Хацкевичу придется придумать что-то невозможное, чтобы удивить гостей, заставить играть их без мяча и прижаться к своей штрафной. Здесь уже нужен на игру план с остроатакующим футболом", – цитирует Демченко Команда №1.

Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
Матч окончен
3 : 1
Динамо Киев
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Лига чемпионов Аякс - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Андрей Демченко Андрей Демченко
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