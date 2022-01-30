Леверкузенский Байер сможет рассчитывать на форварда Сердара Азмуна уже в этом сезоне.

Зенит на своем официальном сайте сообщил о договоренности с немецким клубом в зимнее трансферное окно.

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Ожидалось, что Азмун переедет в Бундеслигу только в июле на правах свободного агента. Впрочем, у 27-летнего иранца был конфликт с Зенитом (нападающему даже угрожали переводом в дубль). Чемпионы России решили отпустить звезду уже сейчас за скромную компенсацию – около 3-4 млн евро по неофициальным данным.

Напомним, 3 года назад питерцы приобрели Азмуна у Рубина за 12 млн евро. Нападающий провел за Зенит 104 матча и забил 62 мяча.

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