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Зенит – Вильярреал – 1:3 – видео голов и обзор матча

7 марта 23:16 76 Читати українською
Зенит – Вильярреал – 1:3 – видео голов и обзор матча
Зенит – Вильярреал – 1:3 – видео голов и обзор матча

Питерский Зенит дома уступил Вильярреалу в матче 1/8 финала Луги Европы. Смотрите видео голов матча Зенит – Вильярреал на сайте "Футбол 24".

35’ Сердар Азмун
 
Висенте Иборра 33’
Жерар Морено 64’
Ману Морланес 71’

Лига Европы, 1/8 финала

Зенит – Вильярреал – 1:3

Голы: Азмун, 35 – Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71

Зенит с Ярославом Ракицким в составе впервые в истории проиграл домашний матч Лиги Европы. Ранее питерцы провели в турнире 23 матча на своем поле и выиграли 21 из них.

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Вильярреал вышел вперед в середине первого тайма, но Азмун быстро восстановил равновесие. После перерыва испанцам удалось забить еще 2 безответных мяча в ворота россиян.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Лига Европы Видеоновости Вильярреал Вильярреал Зенит - Вильярреал Зенит Зенит
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