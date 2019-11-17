Зенев вспомнил лучшие матчи в составе Карпат: легендарная битва с командой Клоппа – в топе

Бывший нападающий львовских Карпат Сергей Зенев выделил два матча, которые ему больше всего запомнились в составе "зелено-белых".

"Вспоминаются сумасшедшие по накалу домашние поединки Лиги Европы с Галатасараем и дортмундской Боруссией. В первом из них сюжет был невероятный: мы пропустили мяч на 90-й минуте, а на 92-й, сравняв счет, вышли в групповой этап турнира. А во втором по ходу матча проигрывали 0:2, затем вели в счете 3:2, но в итоге все же уступили 3:4 команде Юргена Клоппа – одного из лучших тренеров в современном футболе. Та Боруссия была одной из сильнейших команд в истории немецкого клуба.

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Вспоминая тот сезон, понимаешь: сильное было время! В Украине тогда был сильный чемпионат, и было вдвойне приятно, что Карпаты в течение двух лет входили в нем в первую пятерку и играли в Лиге Европы. Львовянам было почетно финишировать в верхней части таблицы, вслед за ведущей четверкой – Шахтером, Динамо, Металлистом и Днепром. Сильные по уровню были и еще шесть-семь команд, располагавшихся под ними. Помнится, тогда во Львове была высокая посещаемость, ведь в этом городе всегда любили и любят футбол. Что и говорить, незабываемое было время", – цитирует Зенева UA-Футбол.

Напомним, игрок сборной Эстонии выступал за Карпаты с 2008-го по 2014-й год. За львовский клуб Зенев сыграл 136 матчей и забил 21 гол. Сейчас 30-летний футболист защищает цвета казахского Шахтера.

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