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Земан отметил Аталанту и Малиновского персонально

10:27 - Читати українською
Земан отметил Аталанту и Малиновского персонально
Зденек Земан / LaPresse

Знаменитый чешско-итальянский специалист Зденек Земан поделился впечатлениями от игры Аталанты и украинского полузащитника бергамасков Руслана Малиновского против римского Лацио (3:2) в рамках 27-го тура Серии А.

38’ Робин Госенс
66’ Руслан Малиновский
80’ Жозе Паломино
 
Мартен де Рон 6’
Сергей Милинкович-Савич 11’
6’ Мартен де Рон
11’ Сергей Милинкович-Савич
38’ Робин Госенс
66’ Руслан Малиновский
80’ Жозе Паломино

"Для меня странно, что Аталанта все еще сильна, учитывая, что они из Бергамо, где было гораздо больше проблем, чем где-либо (с коронавирусом – Футбол 24).

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Почему странно? Из-за всех тех проблем, с которыми столкнулся Бергамо, я думал, что они не будут иметь достаточно времени для подготовки и работы. "Богиня" поразила меня. Малиновский таким голом перевернул игру", – цитирует Земана Football Italia.

Напомним, что бергамаски одержали волевую победу над Лацио, уступая 0:2 по ходу матча. За Аталанту забили Госенс, Малиновский и Паломино.

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Руслан Руслан Малиновский Аталанта Аталанта Италия Зденек Зденек Земан Украинцы за рубежом Аталанта - Лацио
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