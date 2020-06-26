Земан отметил Аталанту и Малиновского персонально

Знаменитый чешско-итальянский специалист Зденек Земан поделился впечатлениями от игры Аталанты и украинского полузащитника бергамасков Руслана Малиновского против римского Лацио (3:2) в рамках 27-го тура Серии А.

"Для меня странно, что Аталанта все еще сильна, учитывая, что они из Бергамо, где было гораздо больше проблем, чем где-либо (с коронавирусом – Футбол 24).

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Почему странно? Из-за всех тех проблем, с которыми столкнулся Бергамо, я думал, что они не будут иметь достаточно времени для подготовки и работы. "Богиня" поразила меня. Малиновский таким голом перевернул игру", – цитирует Земана Football Italia.

Напомним, что бергамаски одержали волевую победу над Лацио, уступая 0:2 по ходу матча. За Аталанту забили Госенс, Малиновский и Паломино.

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