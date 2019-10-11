Земан – о работе Фонсеки в Роме: УПЛ – это не Серия А

Бывший главный тренер Ромы Зденек Земан оценил работу Паулу Фонсеки в итальянском клубе.

"Я присутствовал на матче с Аталантой (0:2). Я не увидел атакующего и агрессивного футбола. Можно много говорить, а на деле все будет иначе. Чемпионат Украины – не чемпионат Италии.

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Фонсека так много меняет, даже игровую схему. Когда Ди Франческо так делал, то в итоге потерял работу", – цитирует Земана Ll Messaggero.

Напомним, португалец летом покинул Шахтер и стал главным тренером Ромы. В данный момент "волки" набрали 12 очков в семи матчах и занимают пятое место в турнирной таблице Серии А.

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