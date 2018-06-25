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Зелински: В матче против Колумбии важно сдерживать Хамеса

24 июня 12:30 23 Читати українською
Зелински: В матче против Колумбии важно сдерживать Хамеса
Петр Зелински / Фото: соцсети

Хавбек сборной Польши Петр Зелински поделился ожиданиями на матч против Колумбии.

"Мы сделали выводы после поражения от Сенегала. Хотели победить, но не получилось. В матче против колумбийцев хотим показать оптимальную форму. Для победы каждый из нас должен сыграть на пике формы.

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Прекрасно знаем, на что способен Хамес. Он уже много лет выступает на высшем уровне в лучших клубах мира. Он локомотив своей команды, ее движущая сила. На поле он может быть очень опасен, нам важно его удержать.

Вместе с тем мы должны быть готовы противодействовать и другим десяти игрокам соперника", – сказал футболист портала Tatar-Inform.

Матч чемпионата мира-2018 Польша – Колумбия начнется сегодня в 21:00.

ЧМ-2018 2 тур

Польша - Колумбия: Воскресенье 24 июня 2018

Польша
Матч окончен
0 : 3
Колумбия
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Теги
ЧМ 2018 Польша - Колумбия Польша Польша Пётр Зелински Пётр Зелински
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