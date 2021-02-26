Президент Украины Владимир Зеленский поздравил два украинских гранда с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Искренне поздравляю киевское Динамо и донецкий Шахтер с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы! Спасибо, ребята! И желаю встретиться в финале", – написал Зеленский в своем Twitter.

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Напомним, киевляне в непростом двухматчевом противостоянии одолели бельгийский Брюгге (1:1 и 1:0), а Шахтер выбил из соревнований израильский Маккаби Тель-Авив (2:0 и 1:0).

К слову, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится уже сегодня, 26 февраля, в Ньоне. "Бело-синие" и "горняки" теоретически могут встретиться на этом этапе, ведь УЕФА не будет разводить команды.

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